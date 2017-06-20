В церкви в Хельсинки предотвратили теракт

Полиция провела операцию после поступившей информации об угрозе террористической атаки на церковь в центре города

Финская полиция провела операцию в Хельсинки в связи с угрозой террористической атаки на церковь в центре города. Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает Reuters.

"Полиция узнала факты, которые послужили основанием для подозрения в подготовке террористического акта. Согласно информации, церковь Temppeliaukio станет объектом возможного нападения. Полиция приступила к осуществлению всех возможных мер по устранению этой угрозы", - говорится в сообщении правоохранителей.

Для патрулирования церкви, которая является популярным туристическим местом, были направлены несколько подразделений полиции.

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