США передислоцировали авиацию в Сирии после уничтожения Су-22

В командовании военной коалиции решили обезопасить американских пилотов и их боевые машины от "известных угроз" в воздухе Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США передислоцировала боевую авиацию в Сирии после недавнего инцидента с уничтожением Су-22 сирийских ВВС над захваченной джихадистами Раккой. Об этом со ссылкой на американских военных пишет агентство Reuters.

Командование ВВС США называет такие маневры обеспечением безопасности пилотов и боевых машин.

"После недавних инцидентов с участием сил сирийского режима и российских военных мы приняли меры предосторожности по передислокации самолетов в Сирию, чтобы продолжать преследовать боевиков Исламского государства, обеспечивая при этом безопасность наших пилотов с учетом известных угроз на театре военных действий", - заявил пресс-офицер Центрального командования ВВС США Дэмиен Пикарт.

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Вечером 18 июня истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство.

В Минобороны РФ назвали действия США в Сирии "военной агрессией" и снова прекратили взаимодействие с американцами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Также россияне пригрозили, что обнаруженные западнее реки Евфрат любые воздушные объекты теперь "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей.

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