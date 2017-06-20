Лесные пожары в Португалии: количество жертв увеличилось до 64
Количество погибших в масштабных лесных пожарах в Португалии состоянию на утро 20 июня достигло 64 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Многие люди сгорели в своих машинах, оказавшись в эпицентре пожара в Педрогао-Гранде, другие задохнулись в своих домах в отдаленных районах этой местности.
"Очаг достиг уровня человеческой трагедии, который мы никогда не видели раньше", - сказал премьер-министр Португалии Антонио Коста, объявив при этом три дня национального траура.
Количество привлеченных пожарных увеличили до тысячи человек.
Власти Португалии заявил, что 70% площади, охваченной пожаром, уже под контролем.
"Однако огонь распространяется дальше - в соседние регионы Каштелу-Бранку и Коимбра. Огонь бушует на расстоянии 200 километров от Лиссабона", - отмечается в сообщении.
18 июня сообщалось, что жертвами лесных пожаров стали 57 человек.
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