Отец Марин Ле Пен считает, что она должна уйти в отставку
Основатель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, заявил, что его дочь Марин Ле Пен, должна уйти в отставку после неутешительных результатов на президентских и парламентских выборах во Франции. Об этом сообщает Reuters.
"Вы больше не приносите пользы, когда начинаете наносить вред своей партии своими политическими взглядами или своим упрямством", - сказал Жан-Мари Ле Пен.
Отвечая на вопрос, должна ли она уйти с поста лидера партии, он сказал: "Да, я так думаю".
19 июня сообщалось, что во Франции закончился подсчет голосов второго тура парламентских выборов.
Пропрезидентская партия Вперед, Республика! получит 308 из 577 мест в парламенте.
Правая партия Республиканцы получит в парламенте 113 мест, Соцпартия - 29 мест, леворадикальная Непокорная Франция - 17 мест, коммунисты - 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен - 8 мест.
Читайте также: Кто такая Марин Ле Пен. Путь от гадкого утенка до хромой уткиПодписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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