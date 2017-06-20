Отец Марин Ле Пен считает, что она должна уйти в отставку

Основатель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен прокомментировал результаты парламентских и президентских выборов во Франции

Основатель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, заявил, что его дочь Марин Ле Пен, должна уйти в отставку после неутешительных результатов на президентских и парламентских выборах во Франции. Об этом сообщает Reuters.

"Вы больше не приносите пользы, когда начинаете наносить вред своей партии своими политическими взглядами или своим упрямством", - сказал Жан-Мари Ле Пен.

Отвечая на вопрос, должна ли она уйти с поста лидера партии, он сказал: "Да, я так думаю".

19 июня сообщалось, что во Франции закончился подсчет голосов второго тура парламентских выборов.

Пропрезидентская партия Вперед, Республика! получит 308 из 577 мест в парламенте.



Правая партия Республиканцы получит в парламенте 113 мест, Соцпартия - 29 мест, леворадикальная Непокорная Франция - 17 мест, коммунисты - 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен - 8 мест.

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