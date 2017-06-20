Путин показал Стоуну фейковое видео авианалета РФ в Сирии - СМИ

По данным журналистов, за основу ролика были взяты видео атаки американского вертолета в Афганистане и аудиозапись переговоров летчиков ВСУ в Донбассе

Видео якобы российского авианалета в Сирии, которое президент страны-агрессора РФ Владимир Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну в своем четырехсерийном интервью, оказалось подделкой. Об этом пишет российское издание Медуза.



Эпизод с роликом, который хозяин Кремля назвал "работой нашей авиации" в Сирии, показан в трейлере третьей серии фильма.





Позднее выяснилось, что, в действительности, на записи показано, как вертолет армии США Apache атакует талибов в Афганистане. Оригинал видео опубликован на американском сайте военной тематики Military.com.





При этом Медуза отмечает, что за якобы переговоры российских пилотов, наложенные на американское видео, вероятнее всего, выданы переговоры летчиков ВСУ во время боя в Донецком аэропорту в мае 2014 года.



Также на YouTube можно найти копию американского видео с переговорами на русском языке. Журналисты предполагают, что именно ее Путин и демонстрировал Стоуну.





Кроме того, исследовательская организация CIT сравнила кадры ролика, показанного президентом РФ Стоуну, с кадрами с Apache.

Кадры "работы ВКС РФ против ИГ", которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 - CIT (@CITeam_ru) 20 червня 2017 р.

19 июня 2017 года Минобороны России прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой Штатами коалиции якобы сбили сирийский истребитель.

Видео: SHOWTIME, AH64apacheaction, Edelveis Ararat



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