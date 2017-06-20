В Португалии разбился пожарный самолет
Пожарный самолет марки Canadair потерпел крушение в центральной Португалии, охваченной сильными лесными пожарами. Самолет тушил пожар с воздуха, о причинах крушения пока ничего не известно. Об сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел в муниципалитете Педроган-Гранди. Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.
Масштабные лесные пожары в португальском округе Лейрия начались в конце прошлой недели. Они уже унесли жизни 64 человек, в районе эвакуированы 13 деревень. В тушении огня участвуют более 1000 пожарных.
Чиновники заверяют, что пожары будут локализованы уже скоро, однако погодные условия, которые ожидаются на этой неделе - 38 градусов жары и сильный ветер - могут усугубить ситуацию.
Лесные пожары происходят в Португалии часто, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.
В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.
Ранее сообщалось, что количество погибших в масштабных лесных пожарах в Португалии состоянию на утро 20 июня достигло 64 человек.
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