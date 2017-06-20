Белый дом: Трамп считает Россию агрессором

Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп считает Москву агрессором в ситуации в Донбассе

В Белом доме подтвердили, что считают Россию агрессором и ждут, что Москва прекратит оккупацию и выведет свои войска из Донбасса. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.



На вопрос, хотел ли бы Трамп, чтобы Россия "убралась" из восточной Украины и считает ли он Москву агрессором, Спайсер сказал: "Я думаю, мы заявили очень четко об этом - да".



Представитель Белого дома отметил, что пока Россия не выйдет из Донбасса, санкции против нее будут сохранены.



Спайсер подтвердил, что об этом говорили на встрече Трамп и президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня, 20 июня, Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.