Белый дом: Трамп считает Россию агрессором
В Белом доме подтвердили, что считают Россию агрессором и ждут, что Москва прекратит оккупацию и выведет свои войска из Донбасса. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.
На вопрос, хотел ли бы Трамп, чтобы Россия "убралась" из восточной Украины и считает ли он Москву агрессором, Спайсер сказал: "Я думаю, мы заявили очень четко об этом - да".
Представитель Белого дома отметил, что пока Россия не выйдет из Донбасса, санкции против нее будут сохранены.
Спайсер подтвердил, что об этом говорили на встрече Трамп и президент Украины Петр Порошенко.
Сегодня, 20 июня, Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России.
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