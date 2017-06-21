РФ заявляет о провокационом развороте самолета США над Балтикой

В Пентагоне отрицают, что самолет ВВС США делал что-либо, что могло спровоцировать опасное сближение с российским истребителем над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РБК.



В ведомстве сообщают, что 19 июня американский RC-135 двигался в сторону российской границы. В ходе сопровождения он попытался сблизиться с Су-27, "выполнив провокационный разворот" в сторону истребителя.



В РФ отмечают, что пилот отреагировал на маневр, а через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также перехватил российский истребитель.



В Пентагоне утверждают, что самолет ВВС США не совершал никаких действий, которые могли бы вызвать подобное поведение российского истребителя, передает Reuters.



При этом в США также отмечают, что сближение самолетов было небезопасным.



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