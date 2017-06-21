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Северная Корея может готовить новое ядерное испытание - СМИ

21.06.2017 06:48
Американские спутники-шпионы зафиксировали активность на полигоне ядерных испытаний, но полной уверенности в подготовке к тесту пока нет
Северная Корея может готовить новое ядерное испытание - СМИ
Фото: Ренхап

На подземных ядерных полигонах в Северной Корее наблюдается активность впервые за последние несколько недель. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника. 

Активность зафиксировали американские спутники-шпионы. 

Нет уверенности в том, что КНДР готовится в шестому ядерному испытанию. При этом чиновники обеспокоены, что Северная Корея может провести испытание во время визита в Вашингтон представителей Китая. 

В последний раз активность на полигоне наблюдалась почти два месяца назад. В конце апреля на полигоне Пункхери зафиксировали прицепы, которые ведут к месту сбора отходов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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