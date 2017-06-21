Трамп о ситуации с КНДР: Китай пытался помочь, но не сработало
Американский президент Дональд Трамп считает, что дипломатических усилий и экономического давления Китая на тоталитарный режим в Северной Корее оказалось недостаточно, чтобы Пхеньян изменил свое поведение. Об этом он написал у себя в Twitter.
"Хотя я высоко ценю усилия президента Си (Цзиньпин, председатель КНР, - ред.) и Китая по оказанию помощи с Северной Кореей, это не сработало. По крайней мере, я знаю, что Китай пытался", - заявил он.
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В последние дни американские спутники-шпионы заметили активность на ядерных полигонах в Северной Корее. Пока у экспертов нет уверенности в том, что КНДР готовится в шестому ядерному испытанию, но чиновники обеспокоены, что Пхеньян может провести тест во время визита в Вашингтон представителей Китая.
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