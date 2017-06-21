Теракт в Брюсселе: нападавший убит, бомба с гвоздями не сработала

По данным следствия, людям вокруг пытавшегося устроить теракт в столице ЕС мужчины повезло: он не смог полноценно взорвать начиненную гвоздями бомбу

Патрульные из бельгийской армии застрелили террориста, взорвавшего вчера вечером на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя самодельное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на близкие к расследованию источники пишет агентство Reuters.

После того как раздался взрыв, военные отреагировали оперативно, открыв огонь по злоумышленнику.

"Более крупная бомба (которая была при подрывнике, - ред.) не сработала", - сообщает местный канал VTM.

На радио VRT заявили, что расследователи обнаружили начиненное гвоздями самодельное взрывное устройство, которое "не сработало в полной мере".

Как пишет газета Libre Belgique со ссылкой на прокуратуру, мужчина имел при себе не чемодан, а рюкзак и "пояс смертника".

Бельгийская полиция из отдела противостояния террористическим угрозам выясняет мотивы убитого, а прокуратура страны считает произошедшее терактом. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил, что следствию уже известна личность нападавшего.

20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника". Никто не пострадал, но на площади возле Брюссельской ратуши возникла паника. Рядом с местом индидента был корреспондент LIGA.net.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.

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22 марта 2016 года в аэропорту и на станциях метро Брюсселя прогремели взрывы. В результате терактов погибли 32 человека, около 150 были ранены.

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