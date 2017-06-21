Во Франции два министра отказались работать в новом правительстве
Во Франции в состав нового правительства Эдуара Филиппа, который должен быть объявлен до вечера 21 июня, отказались войти министр юстиции и министр европейских дел. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Министр европейских дел покидает правительство и возглавит группу союзной партии президента Эмманюэля Макрона MoDem в Национальном собрании. Министр юстиции Франции не объяснил своего решения.
В новом кабинете премьера Филиппа отказались работать уже четыре министра.
20 июня 2017 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал Макрону заявление об отставке своего правительства, так как новый его состав должен быть объявлен в связи с выборами. Предполагалось, что кадровое изменения в правительстве будут незначительными.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:53
-
09:40
-
09:18
-
вчера
18:57
-
08:00
Новости партнеров
- 38055
- 34744
- 25590
- 20926
- 19702