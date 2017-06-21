Во Франции два министра отказались работать в новом правительстве

Министр европейских дел планирует возглавить группу MoDem в Национальном собрании, а министр юстиции не объяснил своего решения

Во Франции в состав нового правительства Эдуара Филиппа, который должен быть объявлен до вечера 21 июня, отказались войти министр юстиции и министр европейских дел. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Министр европейских дел покидает правительство и возглавит группу союзной партии президента Эмманюэля Макрона MoDem в Национальном собрании. Министр юстиции Франции не объяснил своего решения.

В новом кабинете премьера Филиппа отказались работать уже четыре министра.

20 июня 2017 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал Макрону заявление об отставке своего правительства, так как новый его состав должен быть объявлен в связи с выборами. Предполагалось, что кадровое изменения в правительстве будут незначительными.

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