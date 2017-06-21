Битва за Мосул: армия окружила мечеть-символ джихадистов

Тяжелейшая военная операция по ликвидации террористов в их основном иракском оплоте - городе Мосул - продолжается уже девятый месяц

Сегодня, 21 июня, правительственные силы Ирака при поддержке ополчения и международной коалиции во главе с США начали штурм квартала Мосула с мечетью, в которой террористы Исламского государства три года назад провозгласили "халифат". Об этом пишет агентство Reuters.

Представитель иракской армии заявил прессе, что антитеррористические силы взяли в окружение район в Старом Мосуле, где расположена мечеть.

Битва за старую часть города - самая кровопролитная за всю восьмимесячную операцию по освобождению города, отмечает источник.

Спецпроект LIGA.net: Исламское государство. Территория войны

Мосул был захвачен Исламским государством в июне 2014 года. 17 октября 2016-го началась операция по освобождению города. Через несколько недель наступление было поставлено на паузу из-за плохой погоды и засилья смертников и снайперов ИГ в городской застройке. 29 декабря войска возобновили операцию, а 23 января 2017 года власти рапортовали об освобождении восточной части Мосула.





В силы освобождения входят бойцы шиитского, езидского и христианского вероисповеданий, которые помогают армии Ирака противостоять джихадистам ИГ. Кроме этой коалиции народных сил, в штурме Мосула принимают участие полиция, курды пешмерги, суннитские племена и ВВС международной коалиции во главе с США.

Читайте также: Битва за Мосул: почему Турция и Ирак балансируют на грани войны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.