Битва за Мосул: армия окружила мечеть-символ джихадистов
Сегодня, 21 июня, правительственные силы Ирака при поддержке ополчения и международной коалиции во главе с США начали штурм квартала Мосула с мечетью, в которой террористы Исламского государства три года назад провозгласили "халифат". Об этом пишет агентство Reuters.
Представитель иракской армии заявил прессе, что антитеррористические силы взяли в окружение район в Старом Мосуле, где расположена мечеть.
Битва за старую часть города - самая кровопролитная за всю восьмимесячную операцию по освобождению города, отмечает источник.
Спецпроект LIGA.net: Исламское государство. Территория войны
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