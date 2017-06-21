Генсек ООН обещает назвать своего заместителя по контртерроризму

Генсек ООН отметил, что борьба с терроризмом и предупреждения воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на этой неделе объявит имя своего заместителя, который возглавит контртеррористическое управление. Об этом сообщает центр новостей ООН.

Управление будет курировать 38 отделов и структур, занимающихся тематикой терроризма.

"Я считаю, что у нас есть проблемы с координацией между 38 структурами, в рамках ООН занимаются вопросами контртерроризма. Конечно, мы должны иметь один специальный офис с одним ответственным лицом, и этот чиновник будет назначен на этой неделе", - сообщил генеральный секретарь ООН.

Он ранее заявлял, что борьба с терроризмом и предупреждения воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам ООН в ее усилиях по противостоянию угрозам миру и безопасности.

10 июня сообщалось, что Гутерреш в ближайшее время посетит Украину.

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