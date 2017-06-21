Генсек ООН обещает назвать своего заместителя по контртерроризму
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на этой неделе объявит имя своего заместителя, который возглавит контртеррористическое управление. Об этом сообщает центр новостей ООН.
Управление будет курировать 38 отделов и структур, занимающихся тематикой терроризма.
"Я считаю, что у нас есть проблемы с координацией между 38 структурами, в рамках ООН занимаются вопросами контртерроризма. Конечно, мы должны иметь один специальный офис с одним ответственным лицом, и этот чиновник будет назначен на этой неделе", - сообщил генеральный секретарь ООН.
Он ранее заявлял, что борьба с терроризмом и предупреждения воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам ООН в ее усилиях по противостоянию угрозам миру и безопасности.
10 июня сообщалось, что Гутерреш в ближайшее время посетит Украину.
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