В Брюсселе после теракта усилят охрану метро и вокзалов

Объявлен третий из четырех уровень террористической угрозы в городе

Полиция Брюсселя после теракта на вокзале, который произошел вчера, 20 июня, усилит меры безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Объявлен третий из четырех уровень террористической угрозы.

По данным полиции, объявлено о "заметном и увеличенном присутствии сил безопасности" на вокзалах и станциях метро.

Все мероприятия будут проходить в условиях "усиленной бдительности".

20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника". Никто не пострадал, но на площади возле Брюссельской ратуши возникла паника. Рядом с местом индидента был корреспондент LIGA.net.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.

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