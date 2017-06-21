Истребители Польши проследят за крупнейшими военными учениями РФ

Польские истребители F-16 с начала мая несут четырехмесячное боевое патрулирование воздушного пространства стран Балтии

Польские истребители F-16 после завершения в августе ротационной миссии Air Policing над странами Балтии могут остаться в регионе еще на месяца, чтобы наблюдать за российско-белорусскими учениями Запад-2017. Об этом сообщает Укринформ.

"Польские воздушные силы рассматривают возможность продления наблюдательной миссии над воздушным пространством балтийских стран на период учений Запад", - говорится в сообщении военных Польши.

Решение принято по результатам визита главы Минобороны Польши Антония Мацеревича в Литву на учения Iron Wolf 2017, которые проводят десять стран НАТО.

Польские многоцелевые самолеты F-16 со 2 мая патрулируют воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

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Польша в седьмой раз принимает участие в этой миссии, но впервые направила в Балтию не истребители МиГ-29, а F-16. Baltic Air Policing является операцией сил быстрого реагирования НАТО, которая проводится в Литве, Латвии и Эстонии с марта 2004 года.

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