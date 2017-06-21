Фейковое видео с "ударами по ИГ" Путину передал Шойгу
Видео якобы российского авиаудара по боевикам в Сирии, которое президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передал российскому лидеру глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Могу подтвердить. Это материалы министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на видео запечатлены действия российской авиации.
Предположения о том, что Путин показал Стоуну работу авиации другого государства, представитель Кремля назвал "неверными" и "неуместными".
Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит устройство, с которого Путин продемонстрировал запись, тогда как он часто упоминал, что не пользуется мобильным телефоном, Песков сказал: "Одному из сотрудников... обеспечивающих работу президента".
20 июня 2017 года сообщалось, что Путин продемонстрировал Стоуну в своем четырехсерийном интервью фейковое видео. Оказалось, что на записи показан не российский авиаудар в Сирии, а то, как вертолет армии США Apache атакует талибов в Афганистане.
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