Чиновники РФ получили право засекречивать данные об имуществе

Сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях чиновников и их родственников могут быть удалены из публичного доступа

Госдума России приняла 21 июня в последнем чтении законопроект, которым расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) по охране персональных данных высших чиновников и членов их семей.

Обработка персональных данных чиновников и членов их семей может проходить только с их согласия и с согласия органов госохраны, за исключением данных, подлежащих "опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами".

В октябре 2015 года была поддержана инициатива ФСБ России засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов, поскольку сведения о них может получить в открытом доступе любой желающий.

Информацией из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) пользуется в частности фонд Алексея Навального, который стал инициатором ряда антикоррупционных акций протеста на территории России.