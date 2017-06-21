Чиновники РФ получили право засекречивать данные об имуществе
Госдума России приняла 21 июня в последнем чтении законопроект, которым расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) по охране персональных данных высших чиновников и членов их семей.
Обработка персональных данных чиновников и членов их семей может проходить только с их согласия и с согласия органов госохраны, за исключением данных, подлежащих "опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами".
В октябре 2015 года была поддержана инициатива ФСБ России засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов, поскольку сведения о них может получить в открытом доступе любой желающий.
Информацией из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) пользуется в частности фонд Алексея Навального, который стал инициатором ряда антикоррупционных акций протеста на территории России.
В День России, 12 июня, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина.
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