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Чиновники РФ получили право засекречивать данные об имуществе

21.06.2017 16:11
Сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях чиновников и их родственников могут быть удалены из публичного доступа
Чиновники РФ получили право засекречивать данные об имуществе
Фото: ngs.ru

Госдума России приняла  21 июня в последнем чтении законопроект, которым расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) по охране персональных данных высших чиновников и членов их семей.

Обработка персональных данных чиновников и членов их семей может проходить только с их согласия и с согласия органов госохраны, за исключением данных, подлежащих "опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами".

В октябре 2015 года была поддержана инициатива ФСБ России засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов, поскольку сведения о них может получить в открытом доступе любой желающий. 

Информацией из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) пользуется в частности фонд Алексея Навального, который стал инициатором ряда антикоррупционных акций протеста на территории России.

В День России, 12 июня, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Россияне вышли на улицы против коррупции Кремля: самое важное

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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