Правительство Румынии уходит в отставку

Отставку премьер-министра Румынии поддержали 233 депутата, и всего 10 человек проголосовали против

Правящая коалиция Румынии в парламенте проголосовала за отставку премьер-министра страны Сорина Гриндеану. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отставку премьера Румынии поддержали 233 депутата, проголосовали против - 10. Согласно конституции Румынии, это влечет за собой отставку правительства.

Президент Клаус Иоханнис может теперь провести переговоры со сторонами, чтобы назвать замену. Он должен встретится с партийными чиновниками в понедельник, передает агентство.

В конце января 2017 года правительство Румынии выдало постановление, ослаблявшее требования к признанию действий чиновников коррупционными. В частности, из-под уголовного преследования выводились коррупционные действия на суммы, меньше 1,2 млн грн.

В ответ на действия правительства в столице Румынии около 50 тысяч человек вышли на протест против постановлений о помиловании.

В результате парламент страны отменил постановление правительства.

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