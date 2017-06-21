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СМИ назвали имя исполнителя теракта в Брюсселе: фото

21.06.2017 17:25
Об Осаме Зариухе известно, что он с 2013 года проживал в районе Моленбек, где были также и соорганизаторы предыдущих терактов в Брюсселе
СМИ назвали имя исполнителя теракта в Брюсселе: фото
Фото: EPA

Террористом, который устроил взрыв на вокзале Брюсселя во вторник, оказался 36-летний Осама Зариух. Об этом сообщает Le Soir.

СМИ опубликовало его фотографию из Facebook.

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Фото: Facebook/d’Oussama Zariouh

В полиции пока не назвали данные нападавшего, однако сообщили, что он имел марокканское происхождение и был известен правоохранительным органам, но не в связи с терроризмом.

О Зариухе известно, что он с 2013 года проживал в районе Моленбек, где проживает большое количество иммигрантов и где проживали и соорганизаторы предыдущих террористических атак в Брюсселе.

20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника". 

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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