СМИ назвали имя исполнителя теракта в Брюсселе: фото
Террористом, который устроил взрыв на вокзале Брюсселя во вторник, оказался 36-летний Осама Зариух. Об этом сообщает Le Soir.
СМИ опубликовало его фотографию из Facebook.
Фото: Facebook/d’Oussama Zariouh
В полиции пока не назвали данные нападавшего, однако сообщили, что он имел марокканское происхождение и был известен правоохранительным органам, но не в связи с терроризмом.
О Зариухе известно, что он с 2013 года проживал в районе Моленбек, где проживает большое количество иммигрантов и где проживали и соорганизаторы предыдущих террористических атак в Брюсселе.
20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника".
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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.
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