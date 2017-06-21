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Во Франции на пляж вынесло полторы тонны кокаина

21.06.2017 18:43
Кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции, сообщают правоохранители
Во Франции на пляж вынесло полторы тонны кокаина
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На западе Франции после спасательной операции на пляж выбросило более полутора тонн кокаина. Об этом сообщает агентство RFI.

В рамках расследования были задержаны и помещены под стражу несколько человек, среди которых семь граждан Греции. По информации правоохранителей, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции.

Две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан. После того как потерпевшие были эвакуированы, на берег вынесло более 20 мешков кокаина. Как сообщает полиция, их выбросили в океан со спасенной лодки.

Правоохранительные органы начали расследование по делу о наркотрафике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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