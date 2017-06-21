Во Франции на пляж вынесло полторы тонны кокаина
На западе Франции после спасательной операции на пляж выбросило более полутора тонн кокаина. Об этом сообщает агентство RFI.
В рамках расследования были задержаны и помещены под стражу несколько человек, среди которых семь граждан Греции. По информации правоохранителей, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции.
Две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан. После того как потерпевшие были эвакуированы, на берег вынесло более 20 мешков кокаина. Как сообщает полиция, их выбросили в океан со спасенной лодки.
Правоохранительные органы начали расследование по делу о наркотрафике.
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