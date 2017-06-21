Во Франции на пляж вынесло полторы тонны кокаина

Кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции, сообщают правоохранители

На западе Франции после спасательной операции на пляж выбросило более полутора тонн кокаина. Об этом сообщает агентство RFI.

В рамках расследования были задержаны и помещены под стражу несколько человек, среди которых семь граждан Греции. По информации правоохранителей, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции.

Две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан. После того как потерпевшие были эвакуированы, на берег вынесло более 20 мешков кокаина. Как сообщает полиция, их выбросили в океан со спасенной лодки.

Правоохранительные органы начали расследование по делу о наркотрафике.

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