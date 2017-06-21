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В США в аэропорту на полицейского напали с ножом

21.06.2017 23:30
Неизвестный ударил полицейского ножом в международном аэропорту в штате Мичиган
В США в аэропорту на полицейского напали с ножом
Фото: The Flint Journal

В аэропорту в городе Флинт, штат Мичиган полицейского ударили ножом в спину и шею. Подозреваемого задержали и допрашивают, сообщает CNN.

Состояние полицейского стабильное. 

Инцидент произошел в международном аэропорту Бишоп. Все пассажиры в безопасности.

В ФБР считают, что это был "единичный случай" и следствие установит, связан ли он с терроризмом. 

19 мая в Милане мужчина с ножом напал на военных и полицейского на железнодорожном вокзале.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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