В США в аэропорту на полицейского напали с ножом

Неизвестный ударил полицейского ножом в международном аэропорту в штате Мичиган

В аэропорту в городе Флинт, штат Мичиган полицейского ударили ножом в спину и шею. Подозреваемого задержали и допрашивают, сообщает CNN.



Состояние полицейского стабильное.



Инцидент произошел в международном аэропорту Бишоп. Все пассажиры в безопасности.

В ФБР считают, что это был "единичный случай" и следствие установит, связан ли он с терроризмом.

19 мая в Милане мужчина с ножом напал на военных и полицейского на железнодорожном вокзале.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



