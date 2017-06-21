В США в аэропорту на полицейского напали с ножом
21.06.2017 23:30
Неизвестный ударил полицейского ножом в международном аэропорту в штате Мичиган
Фото: The Flint Journal
В аэропорту в городе Флинт, штат Мичиган полицейского ударили ножом в спину и шею. Подозреваемого задержали и допрашивают, сообщает CNN.
Состояние полицейского стабильное.
Инцидент произошел в международном аэропорту Бишоп. Все пассажиры в безопасности.
В ФБР считают, что это был "единичный случай" и следствие установит, связан ли он с терроризмом.
19 мая в Милане мужчина с ножом напал на военных и полицейского на железнодорожном вокзале.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12.06.17
08:14
-
вчера
08:00
-
вчера
20:11
-
вчера
19:37
-
вчера
19:25
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров