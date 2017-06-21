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Исламисты в Мосуле подорвали историческую мечеть аль-Нури

21.06.2017 23:53
Иракские войска заявили, что террористы взорвали мечеть, когда они уже приблизились к ней на расстояние 50 метров
Исламисты в Мосуле подорвали историческую мечеть аль-Нури
Фото: EPA

Террористы Исламского государства подорвали в Мосуле мечеть аль-Нури и исторический минарет аль-Хадба. Об этом говорится в заявлении иракских военных, передает Reuters.

Ресурсы исламистов обвиняют в уничтожении мечети авиаудар США.

Взрыв произошел, когда контртеррористические силы Ирака, которые ведут бои за старый город, были в 50 метрах от мечети. 

С этой мечети главарь террористов Абу Бакр аль-Багдад в 2014 году провозгласил халифат после захвата Мосула. 

Мечеть аль-Нури была построена в XII веке. Минарет - это единственная ее часть, которая осталась от первоначального сооружения.

Утром 21 июня сообщалось, что правительственные силы Ирака при поддержке ополчения и международной коалиции во главе с США начали штурм квартала Мосула с мечетью аль -Нури. 

Спецпроект LIGA.netИсламское государство. Территория войны

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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