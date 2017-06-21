Исламисты в Мосуле подорвали историческую мечеть аль-Нури
Террористы Исламского государства подорвали в Мосуле мечеть аль-Нури и исторический минарет аль-Хадба. Об этом говорится в заявлении иракских военных, передает Reuters.
Ресурсы исламистов обвиняют в уничтожении мечети авиаудар США.
Взрыв произошел, когда контртеррористические силы Ирака, которые ведут бои за старый город, были в 50 метрах от мечети.
С этой мечети главарь террористов Абу Бакр аль-Багдад в 2014 году провозгласил халифат после захвата Мосула.
Мечеть аль-Нури была построена в XII веке. Минарет - это единственная ее часть, которая осталась от первоначального сооружения.
Утром 21 июня сообщалось, что правительственные силы Ирака при поддержке ополчения и международной коалиции во главе с США начали штурм квартала Мосула с мечетью аль -Нури.
Спецпроект LIGA.net: Исламское государство. Территория войны
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