В США упал истребитель с боеприпасами
22.06.2017 01:49
Самолет упал во время взлета, пилоту удалось успешно катапультироваться
Фото: KHOU-TV
На авиабазе в Хьюстоне, США упал истребитель F-16. Об этом сообщают CBS News.
Самолет упал во время взлета. В истребите были боеприпасы.
Пилот успешно катапультировался, ему оказали медицинскую помощь.
В радиусе мили вокруг места происшествия провели эвакуацию как меру предосторожности из-за боеприпасов на борту.
В мае в Колумбии военный самолет Cessna Caravan потерпел крушение, врезавшись в телекоммуникационную антенну. Погибли 8 человек.
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