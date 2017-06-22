В США упал истребитель с боеприпасами

Самолет упал во время взлета, пилоту удалось успешно катапультироваться

На авиабазе в Хьюстоне, США упал истребитель F-16. Об этом сообщают CBS News.



Самолет упал во время взлета. В истребите были боеприпасы.



Пилот успешно катапультировался, ему оказали медицинскую помощь.



В радиусе мили вокруг места происшествия провели эвакуацию как меру предосторожности из-за боеприпасов на борту.



В мае в Колумбии военный самолет Cessna Caravan потерпел крушение, врезавшись в телекоммуникационную антенну. Погибли 8 человек.

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