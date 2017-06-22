Российский дипломат возглавил антитеррористическое управление ООН

Представитель РФ Воронков стал заместителем генерального секретаря ООН и возглавил новосозданое управление

Антитеррористическое управление ООН, созданное генеральным секретарем организации, возглавил российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает Reuters.



Новое управление Антониу Гутерреш создал для того, чтобы усилить борьбу с терроризмом, чем разрозненно занимаются разные агентства и департаменты организации.



"Это имеет смысл - иметь специальное управление с ответственным человеком", - сказал генеральный секретарь ООН.



Воронков - представитель России в международных организациях ООН в Вене. Занимает должность с 2011 года. Назначение Воронкова поднимет статус России в ООН, где дипломат теперь будет заместителем генерального секретаря.



Спикер организации заявила, что Воронков будет обеспечивать стратегическое руководство в борьбе с терроризмом и участвовать в процессе принятия решений в ООН.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении последней Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

28 мая украинская делегация в парламентской ассамблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.

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