USD:  25.84  26.08   EUR:  28.67  29.23  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Российский дипломат возглавил антитеррористическое управление ООН

22.06.2017 02:46
Представитель РФ Воронков стал заместителем генерального секретаря ООН и возглавил новосозданое управление
Российский дипломат возглавил антитеррористическое управление ООН
Владимир Воронков (фото - rusmission.org)

Антитеррористическое управление ООН, созданное генеральным секретарем организации, возглавил российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает Reuters.

Новое управление Антониу Гутерреш создал для того, чтобы усилить борьбу с терроризмом, чем разрозненно занимаются разные агентства и департаменты организации. 

"Это имеет смысл - иметь специальное управление с ответственным человеком", - сказал генеральный секретарь ООН. 

Воронков - представитель России в международных организациях ООН в Вене. Занимает должность с 2011 года. Назначение Воронкова поднимет статус России в ООН, где дипломат теперь будет заместителем генерального секретаря. 

Спикер организации заявила, что Воронков будет обеспечивать стратегическое руководство в борьбе с терроризмом и участвовать в процессе принятия решений в ООН.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении последней Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

28 мая украинская делегация в парламентской ассамблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.

Читайте также: ПАСЕ осудила Россию за терроризм в Украине - декларация

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 