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Россия заявила о нападении на члена своей делегации во Франции

22.06.2017 03:47
В России заявили, что на главу делегации Рособоронэкспорта напали с целью ограбления
Россия заявила о нападении на члена своей делегации во Франции
Сергей Корнев (фото - Рособоронэкспорт)

Глава делегации Рособоронэкспорта Сергей Корнев на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции подвергся разбойному нападению. Об этом заявила РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.

Воробьева утверждает, что вечером 20 июня в районе Сен-Дени на Корнева совершили нападение с целью ограбления. Он в это время был в машине - возвращался с выставки.  

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", - сообщила Воробьева. 

Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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