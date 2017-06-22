Выборы в США: хакеры РФ пытались взломать систему 21 штата
Связанные с российским правительством хакеры пытались взломать компьютерную систему голосования в 21 штате. Об этом сообщили в министерстве национальной безопасности США, передает The Washington Post.
В министерстве рассказали, что механизм подсчета голосов не был затронут и вероятно хакеры искали уязвимые места.
На слушаниях в разведывательном комитете Сената бывший секретарь министерства Джей Джонсон рассказал, что российским вмешательством руководил президент РФ Владимир Путин и оно было "беспрецедентным по масштабу".
Разведывательные комитеты США сообщают, что избирательную систему не только проверяли на уязвимость, но еще и рассылали письма с электронной почты Национального комитета Демократической партии.
Ранее Bloomberg писал, что кибератаки российских хакеров в 2016 году были более масштабными, чем предполагалось ранее, и затронули 39 американских штатов.
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