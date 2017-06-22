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Выборы в США: хакеры РФ пытались взломать систему 21 штата

22.06.2017 05:54
В министерстве национальной безопасности заверили, что вмешательства в систему подсчета голосов не было
Выборы в США: хакеры РФ пытались взломать систему 21 штата
Фото: EPA

Связанные с российским правительством хакеры пытались взломать компьютерную систему голосования в 21 штате. Об этом сообщили в министерстве национальной безопасности США, передает The Washington Post.

В министерстве рассказали, что механизм подсчета голосов не был затронут и вероятно хакеры искали уязвимые места. 

На слушаниях в разведывательном комитете Сената бывший секретарь министерства Джей Джонсон рассказал, что российским вмешательством руководил президент РФ Владимир Путин и оно было "беспрецедентным по масштабу".  

Разведывательные комитеты США сообщают, что избирательную систему не только проверяли на уязвимость, но еще и рассылали письма с электронной почты Национального комитета Демократической партии. 

Ранее Bloomberg писал, что кибератаки российских хакеров в 2016 году были более масштабными, чем предполагалось ранее, и затронули 39 американских штатов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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