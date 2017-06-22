Катару должны выдвинуть разумные условия решения кризиса - США

Тиллерсон сказал, что список условий подготовлен и согласован Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном

США надеются, что арабские страны, которые вступили в дипломатический конфликт с Катаром представят список "разумных и действенных" условий, которые помогут привести конфликт в решению. Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.



"Мы понимает, что список требований был подготовлен и согласован Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. Мы надеемся, список скоро представят Катару и он будет разумный и действенный", - сказал Тиллерсон.



Госсекретарь также поддержал посредничество Кувейта для решения кризиса.

Тиллерсон отменил поездку в Мексику и остался в Вашингтоне для решения спора между Катаром и другими арабским странами.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Трамп одобрил это решение. 9 июня Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия.

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