Пожар в Лондоне: пострадавшим дадут квартиры в элитном доме
Пострадавшие в результате пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондон должны быть переселены в элитный дом в районе Кенсингтон. Об этом заявили власти, передает BBC.
Власти заверили, что квартиры дадут всем, кто остался без дома.
В первую очередь купят 68 квартир с одной, двумя и тремя спальнями в строящемся жилом комплексе в Южном Кенсингтоне. Временное жилье в этом районе пока получили 180 семей.
Цены на квартиры в комплексе Кенсингтон-Роу начинаются от 1,5 млн фунтов стерлингов. Комплекс должны достроить в июле.
Каждая семья получит по меньшей мере 500 фунтов наличными и еще 5 тыс из общего фонда размером в 5 млн фунтов.
В результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 58 человек, многие числятся пропавшими без вести.
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