В Венгрии начался суд по делу о гибели в фургоне 71 мигранта

Тела 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей были найдены запертыми в грузовике на трассе в Австрии почти два года назад

В венгерском городе Кечкемет в среду, 21 июня, начался суд по делу о гибели 71 нелегального мигранта, тела которых были найдены в грузовике в Австрии летом 2015 года. Об этом сообщает Reuters.



В убийстве беженцев обвиняют гражданина Афганистана и троих болгар. По версии следствия, обвиняемые игнорировали крики мигрантов, когда те задыхались, будучи запертыми в фургоне, а затем просто бросили автомобиль на трассе.



В ходе расследования было установлено, что в фургоне не было вентиляции, а его двери не открывались изнутри. Уже спустя 30-40 минут после отправления находившиеся в нем люди начали кричать и стучать по бокам кузова, пытаясь также содрать резиновую изоляцию и пробить отверстия в корпусе.



Водитель грузовика неоднократно сообщал боссу-афганцу о криках, однако тот запретил ему останавливаться и открывать фургон. При этом были сделаны две остановки по техническим причинам, во время одной из которых криков уже не было слышно, однако двери фургона обвиняемые не открывали ни разу. Группа бросила автомобиль вблизи австрийского города Парндорф.



Следствие пришло к выводу, что беженцы скончались в течение трех часов после начала поездки. По словам прокурора, организовавший транспортировку нелегалов афганец якобы говорил одному из подчиненных, что "хочет, чтобы жертвы умерли".

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Также в рамках процесса судят еще семерых граждан Болгарии, которых обвиняют в организации незаконной переправки мигрантов в Европу. На заседание явились шестеро подсудимых, еще один находится в розыске.



26 августа 2015 года в Австрии в брошенном грузовике были найдены тела 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей, незаконно мигрировавших из Сирии, Ирака и Афганистана.

19 июня 2017 года сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет отстаивать идею закрытия маршрутов переправки беженцев через Средиземное море в Европу.



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