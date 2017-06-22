Ким Чен Ын приказал хранить ядерное оружие как "залог выживания"

Лидер КНДР приказал держать в секрете существование завода по производству ядерных боеголовок. Как полагают эксперты, в КНДР таких объектов около 30.

В Северной Корее существует объект по производству ядерных боеголовок. Об этом со ссылкой на заявление высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына и некий ранее секретный документ из Пхеньяна сообщает южнокорейское издание Korea Joong Ang Daily, которое работает в ассоциации с The New York Times.

"Разработка, производство, хранение и управление ядерным оружием - самый важный из военных секретов нашей страны. Это самые главные секреты, которые определяют судьбу нашей страны", - приводит газета его слова.

Северокорейский лидер распорядился держать в секрете существование "объекта №92", что стало известно из конфиденциального документа "О контрмерах, реализуемых уважаемым верховным лидером товарищем Ким Чен Ыном" от Департамента промышленности и промышленных предприятий КНДР. В Сеуле об объекте известно мало, а его точное местоположение неизвестно.

Документ был создан после того, как Ын посетил завод 25 февраля 2017 года. Визит не был освещен государственными СМИ Северной Кореи.

После визита Ын приказал "хранить и беречь" ядерное оружие, добавив, что от этого "зависит выживание" КНДР.

В списке получателей документа указаны: Главное бюро 8, Завод 92 и завод по производству боеприпасов и прецизионных машин Ryongsong. Они были названы в документе как возможные субъекты инфильтрации. Главное бюро 8 находится в Департаменте промышленности боеприпасов.

Завод Ryongsong является объектом, который производит ракеты и ядерные боеголовки. Военные Южной Кореи считают, что по стране северного соседа разбросаны около 30 объектов по производству и обеспечению ядерного оружия.

21 июня 2017 года американские спутники-шпионы зафиксировали активность на полигоне ядерных испытаний в КНДР.

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