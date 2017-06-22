Белый дом пытается смягчить проект о санкциях против России - NYT

У Трампа обеспокоены нормой законопроекта, позволяющей Конгрессу блокировать возможные попытки президента отменить ограничения против страны-агрессора

Белый дом тайно лоббирует через республиканцев в Палате представителей США смягчение законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации, принятого Сенатом на прошлой неделе. Об этом пишет The New York Times.



Усилия исполнительной власти направлены на предотвращение "неудобной и политически разрушительной борьбы" между Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа в случае ветирования последним документа, отмечает СМИ.



"Конгрессмены-республиканцы, обычно выступающие ястребами по отношению к России, сталкиваются с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы перед лицом ее неправомерного поведения и избавлением их президента от потенциально неловкой конфронтации", - пишет издание.



Республиканской партии пока удалось отложить рассмотрение законопроекта в Палате представителей под предлогом нарушения процедуры, тем самым создав возможность изменить формулировку документа. Однако в Конгрессе по-прежнему есть общая позиция однопартийцев Трампа и оппонирующих им демократов о необходимости ужесточения санкций против РФ. В связи с этим пока неясно, сможет ли Белый дом добиться смягчения проекта в нижней палате, отмечает NYT.



Высокопоставленные источники в Белом доме утверждают, что администрация пытается не ослабить санкции, а предотвратить узурпацию законодателями полномочий по их введению (законопроект позволяет Конгрессу блокировать возможные попытки президента отменить ограничительные меры против Москвы - ред.).

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В администрации Трампа считают, что проект как наносит удар по международной коалиции, поддерживающей существующие санкции, так и не позволяет Вашингтону послать Кремлю сигнал о готовности ослабить ограничения в обмен на уступки со стороны РФ. Поэтому в Белом доме настаивают на изъятии из документа нормы, позволяющей Конгрессу блокировать отмену санкций президентом, или добавлении положения, разрешающего главе государства обойти запрет законодателей.

14 июня 2017 года Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 "за" и двое "против" - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года.



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