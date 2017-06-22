Сейм Польши принял закон о демонтаже коммунистических памятников

Документ предписывает демонтировать объекты, подпадающие под его действие, в течение года с момента вступления закона в силу

Сейм Польши одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных идеологий, разрешающие демонтаж символов советской эпохи, включая памятники и мемориалы. За законопроект проголосовали 408 депутатов нижней палаты польского парламента, против - семь, 15 - воздержались, сообщает издание Wiadomosci.



Объекты, подпадающие под действие нового нормативно-правового акта, будут подлежать демонтажу в течение года с момента вступления документа в силу, который наступит спустя три месяца после его опубликования.



Нормы закона не распространяются, в частности, на памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, на объекты на кладбищах, на символы, выставленные в художественных, научных, образовательных или других целях, не предусматривающих "пропаганду тоталитарного режима".

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Также принятым документом Сейм запретил использовать в названиях школ, детсадов, больниц, других общественных и культурных учреждений слова, являющиеся пропагандой коммунизма или других тоталитарных систем.

29 июня 2016 года сообщалось, что в Польше власти приняли решение демонтировать 229 памятников, монументов и других символов, установленных по стране в советскую эпоху.



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