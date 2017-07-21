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Пресс-секретарь Трампа подал в отставку в знак протеста - СМИ

21.07.2017 19:18
Шон Спайсер недоволен новым кадровым назначением Трампа
Пресс-секретарь Трампа подал в отставку в знак протеста - СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку в знак протеста против назначения президентом Дональдом Трампом нового директора по связям с общественностью. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, новый директор, финансист Энтони Скарамуччи был выбран для выполнения обязанностей, которые уже частично выполняет Спайсер.

Напомним, после публикации статьи о связях штаба Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским инвестфондом из редакции CNN были уволены три журналиста.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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