Пресс-секретарь Трампа подал в отставку в знак протеста - СМИ
21.07.2017 19:18
Шон Спайсер недоволен новым кадровым назначением Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку в знак протеста против назначения президентом Дональдом Трампом нового директора по связям с общественностью. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, новый директор, финансист Энтони Скарамуччи был выбран для выполнения обязанностей, которые уже частично выполняет Спайсер.
Напомним, после публикации статьи о связях штаба Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским инвестфондом из редакции CNN были уволены три журналиста.
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