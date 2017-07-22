Генпрокурор США и посол России в США обсуждали выборы - разведка

По данным американской разведки, генпрокурор США Джефф Сешнс и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали президентские выбороы в Штатах в 2016 году

Американская разведка прослушивала посла России в США Сергея Кисляка и выяснила, что он докладывал своему начальству о разговорах с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом о предвыборной гонке в 2016 году. Как сообщает The Washington Post, обсуждались вопросы, важные для Кремля.



В частности, разведка перехватила два разговора Кисляка с Сешнсом, затем с неназванным сенатором и, наконец, с ключевым советником тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа по вопросам внешней политики.



По словам сотрудников разведки, пока не установлено, что Сешнс во время этих разговоров сказал нечто недопустимое или выдал секретную информацию, но этот вопрос выясняется.



Сешнс ранее не подтверждал своих контактов с Кисляком, а затем признал их, но сказал, что беседы не касались Трампа и выборов.



В середине июня Джефф Сешнс признал, что обсуждал ситуацию в Украине с послом стран-агрессора в США.



Предположения о том, что Сешнс мог быть причастным к вмешательству в президентские выборы в США, нарушению демократического процесса и имел контакты с российскими чиновниками генпрокурор назвал "ужасной ложью". Также он отрицал свое влияние на изменение внешней политики по отношению к Украине в вопросе предоставления летального оружия.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.