ВМС США получили гигантский авианосец стоимостью $13 млрд
22.07.2017 21:33
ВМС США получили новейший авианосец стоимостью 13 млрд долларов - USS Gerald R. Ford, названный в честь 38-го президента Джеральда Форда
Авианосец USS Gerald R. Ford (фото - navy.mil)
В Норфолке, штат Вирджиния, прошла церемония введения в состав ВМС США новейшего авианосца USS Gerald R. Ford, названного в честь 38-го президента США Джеральда Форда. Об этом сообщает CBS News.
"Американская сталь и американские руки создали 100-тысячетонное послание миру. Могущество Америки не имеет себе равных", - заявил на церемонии президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что в этом году добился увеличения расходов на оборону на 20 млрд долларов, а на следующий год планирует увеличение в размере 54 млрд долларов.
Общая стоимость авианосца, построенного при администрации Барака Обамы, составила 12,8 млрд долларов. Длина корабля - 337 метров, ширина - 76 метров. Он может принимать более 75 военных самолетов и развивать скорость до 56 км/ч.
Фото - navy.mil
Как сообщает Голос Америки, на судне будут служить 2600 моряков, что на 600 меньше, чем на предыдущих поколениях авианосцев. Командование ВМС отмечает, что за 50 лет службы судна будет сэкономлено более 4 миллиардов долларов.
Воздушное крыло, которое будет поддерживать USS Ford, может добавить больше персонала к кораблю, который рассчитан на более чем 4600 членов экипажа.
USS Gerald R. Ford был построен гигантской судостроительной компанией Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния.
Фото - navy.mil
Ранее на видео сняли дрифт американского атомного авианосца Nimitz класса USS Авраам Линкольн.
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