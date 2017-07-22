ВМС США получили гигантский авианосец стоимостью $13 млрд

ВМС США получили новейший авианосец стоимостью 13 млрд долларов - USS Gerald R. Ford, названный в честь 38-го президента Джеральда Форда





"Американская сталь и американские руки создали 100-тысячетонное послание миру. Могущество Америки не имеет себе равных", - заявил на церемонии президент США Дональд Трамп





Он отметил, что в этом году добился увеличения расходов на оборону на 20 млрд долларов, а на следующий год планирует увеличение в размере 54 млрд долларов.





Общая стоимость авианосца, построенного при администрации Барака Обамы , составила 12,8 млрд долларов. Длина корабля - 337 метров, ширина - 76 метров. Он может принимать более 75 военных самолетов и развивать скорость до 56 км/ч.









Фото - navy.mil





Как сообщает Голос Америки , на судне будут служить 2600 моряков, что на 600 меньше, чем на предыдущих поколениях авианосцев. Командование ВМС отмечает, что за 50 лет службы судна будет сэкономлено более 4 миллиардов долларов.

Воздушное крыло, которое будет поддерживать USS Ford, может добавить больше персонала к кораблю, который рассчитан на более чем 4600 членов экипажа.

USS Gerald R. Ford был построен гигантской судостроительной компанией Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния.









Фото - navy.mil





Ранее на видео сняли дрифт американского атомного авианосца Nimitz класса USS Авраам Линкольн.





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