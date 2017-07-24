Китайские истребители перехватили самолет ВМС США - СМИ

Один из китайских истребителей пролетел непосредственно перед самолетом ВМС США, вынудив его отклониться от курса, чтобы избежать столкновения

Китайские истребители в минувшие выходные перехватили американский разведывательный самолет над Восточно-Китайским морем. Об этом на условиях анонимности сообщили официальные лица США, передает Reuters.

Источники в военном руководстве уточняют, что один из китайских истребителей J-10 пролетел непосредственно перед самолетом ВМС США EP-3, вынудив его отклониться от курса, чтобы избежать столкновения. Один из китайских истребителей был вооружен.

На момент происшествия американский разведывательный самолет проводил операции в международных водах в 80 морских милях от китайского города Циндао.

Читайте также: ВМС США получили гигантский авианосец стоимостью $13 млрд

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.