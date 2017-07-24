Китайские истребители перехватили самолет ВМС США - СМИ
Китайские истребители в минувшие выходные перехватили американский разведывательный самолет над Восточно-Китайским морем. Об этом на условиях анонимности сообщили официальные лица США, передает Reuters.
Источники в военном руководстве уточняют, что один из китайских истребителей J-10 пролетел непосредственно перед самолетом ВМС США EP-3, вынудив его отклониться от курса, чтобы избежать столкновения. Один из китайских истребителей был вооружен.
На момент происшествия американский разведывательный самолет проводил операции в международных водах в 80 морских милях от китайского города Циндао.
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