Ужесточение санкций США против РФ: подробности законопроекта

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России и предусматривает согласование с Конгрессом решения президента об их ослаблении

Одобренный Палатой представителей США законопроект об ужесточении санкций против России четко определяет в качестве политики Штатов поддержку Украины в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям РФ в Украине, непризнание власти России над оккупированным Крымом или отторжения любой части украинской территории с использованием военной силы. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Кроме того, согласно документу, политика Вашингтона заключается в помощи в реформировании энергосектора Украины и уменьшении зависимости от российских энергоресурсов, а также в продолжении противодействия реализации проекта Северный поток-2.

Проект также законодательно закрепляет действующие санкции против России и создает механизм обязательного согласования с Конгрессом возможного решения президента США об ослаблении санкций.

Законодательный акт предусматривает возможность введения санкций против госпредприятий РФ в металлургической и горнодобывающей отраслях и сфере железнодорожных перевозок, а также усиливает секторальные санкции против российского финансового сектора и энергетики.

Документом предусмотрено введение санкций в связи с деятельностью Москвы в направлении подрыва кибербезопасности, против лиц, ответственных за нарушение прав человека на оккупированных РФ территориях и действующих в оборонных и разведывательных интересах Кремля.

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Среди прочего, законопроект предусматривает введение санкций против лиц, которые в значительной мере способствовали России в приватизации госактивов, а также против иностранных физических и юридических лиц, способствовавших усилению оборонных возможностей режима сирийского диктатора Башара Асада.

Также Конгресс данным актом предоставил президенту право в координации с союзниками США ввести санкции против физ- и юрлиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание так называемого Фонда для противодействия российскому влиянию и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018-2019 финансовые годы. На инициативы по поддержке энергобезопасности Украины предусмотрено выделение $30 млн.

Поддержанная нижней палатой Конгресса законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом, отметили в украинском посольстве.

25 июля 2017 года Палата представителей США поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает американскому президенту отменять или смягчать санкции без согласия парламента.

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