Санкции США против РФ: Еврокомиссия готова защищать интересы ЕС

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность санкциями против РФ, утвержденными накануне в Конгрессе США

Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Законопроект, одобренный Палатой представителей США, демонстрирует, что учитывается ряд этих (энергетических - ред.) проблем. Тем не менее, он предусматривает введение санкций в отношении любой компании (в том числе и европейской), которая вносит вклад в разработку, техническое обслуживание, модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта электроэнергии Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия подчеркивает важность санкций против РФ и констатирует, что в законопроект внесен ряд ранее высказанный замечаний ЕС, однако его принятие по-прежнему может привести к негативным последствиям.

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"ЕС полностью привержен режиму санкций в отношении России. Однако единство G7 в отношении санкций и тесной координации между союзниками лежит в основе обеспечения полного осуществления Минских соглашений. Это основная цель ЕС и США. Американский законопроект может иметь непреднамеренные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Вот почему Комиссия сегодня сделала вывод о том, что, если наши проблемы не будут приняты во внимание достаточно, мы готовы действовать надлежащим образом в рамках вопроса. "Америка в первую очередь" не может означать, что интересы Европы - в последнюю очередь", - подчеркнул он.

Ранее сегодня в Конгрессе состоялось голосование. Ужесточение санкций поддержало преимущественное большинство: 419 конгрессменов против трех.



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