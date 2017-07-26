Берлин и Париж о санкциях США против РФ: недопустимо и незаконно

Представитель МИД Германии заявил, что новыми санкциями против РФ США достигает собственные экономические цели. В Париже санкции назвали незаконными

Берлин обеспокоен ужесточением санкций США против РФ, утвержденным накануне Конгрессом, заявил спикер МИД Германии Мартин Шефер, передает Deutsche Welle.

Берлин заявляет, что ужесточение санкций США против РФ ради достижения собственных экономических целей - это недопустимо.

По словам Шефера, Берлин и Брюссель согласны сотрудничать с Вашингтоном в вопросе санкций, особенно касающихся аннексии Крыма и кризиса в Украине. Однако подчеркнул, что США следует согласовывать санкции против РФ с партнерами в ЕС.

В Министерстве иностранных дел Франции, в свою очередь, заявили, что новые санкции США против России, КНДР и Северной Кореи противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата, передает Reuters.



Ранее сегодня утвержденный законопроект об ужесточении санкций раскритиковала также Еврокомиссия.

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