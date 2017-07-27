В закон о санкциях против РФ могут внести изменения - Белый дом
В Белом доме рассчитывают, что в законопроект о расширении санкций против России, Ирана и КНДР можно внести изменения. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Сара Сандерс.
"Мы посмотрим, как это будет выглядеть, перед тем, как примем окончательное решение", - сказала Сандерс.
При этом спикер Белого дома заверила, что и президент Трамп, и вся администрация поддерживают санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи.
26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.
23 июля Белый дом заявил, что Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции.
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