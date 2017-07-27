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В закон о санкциях против РФ могут внести изменения - Белый дом

27.07.2017 01:58
Трамп все еще не подписал законопроект с новыми санкциями против РФ, Северной Кореи и Ирана. В Белом доме говорят, что вероятно можно внести изменения
В закон о санкциях против РФ могут внести изменения - Белый дом
Фото: EPA

В Белом доме рассчитывают, что в законопроект о расширении санкций против России, Ирана и КНДР можно внести изменения. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Сара Сандерс.

"Мы посмотрим, как это будет выглядеть, перед тем, как примем окончательное решение", - сказала Сандерс.

При этом спикер Белого дома заверила, что и президент Трамп, и вся администрация поддерживают санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи. 

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 

23 июля Белый дом заявил, что Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции.

Читайте также: Новый режим санкций США против России: выгоден ли он Украине  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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