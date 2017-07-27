В закон о санкциях против РФ могут внести изменения - Белый дом

Трамп все еще не подписал законопроект с новыми санкциями против РФ, Северной Кореи и Ирана. В Белом доме говорят, что вероятно можно внести изменения

В Белом доме рассчитывают, что в законопроект о расширении санкций против России, Ирана и КНДР можно внести изменения. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Сара Сандерс.



"Мы посмотрим, как это будет выглядеть, перед тем, как примем окончательное решение", - сказала Сандерс.



При этом спикер Белого дома заверила, что и президент Трамп, и вся администрация поддерживают санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи.

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.



23 июля Белый дом заявил, что Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции.