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Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

28.07.2017 02:14
Принятый законопроект также налагает санкции на Иран и Северную Корею
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

Сенат США проголосовал почти единогласно за введение новых санкций против России. Об этом сообщает CNN.

Принятый законопроект также налагает санкции на Иран и Северную Корею (КНДР). Сенаторы отдали 98 голосов за и двое высказались против. Теперь законопроект будет отправлен в Белый дом на стол к президенту США Дональду Трампу, чтобы он дал ему зеленый свет или наложил свое вето.

Если Трамп решит наложить вето, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в обеих палатах, чтобы преодолеть вето.

"США должны направить решительное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть атаки на нашу демократию", - сказал, выступая перед голосованием Сената, республиканец Джон Маккейн.

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС.

27 июля спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Белом доме рассчитывают, что в законопроект можно внести изменения.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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