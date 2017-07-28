Сенат США одобрил ужесточение санкций против России
Сенат США проголосовал почти единогласно за введение новых санкций против России. Об этом сообщает CNN.
Принятый законопроект также налагает санкции на Иран и Северную Корею (КНДР). Сенаторы отдали 98 голосов за и двое высказались против. Теперь законопроект будет отправлен в Белый дом на стол к президенту США Дональду Трампу, чтобы он дал ему зеленый свет или наложил свое вето.
Если Трамп решит наложить вето, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в обеих палатах, чтобы преодолеть вето.
"США должны направить решительное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть атаки на нашу демократию", - сказал, выступая перед голосованием Сената, республиканец Джон Маккейн.
26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.
Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС.
27 июля спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Белом доме рассчитывают, что в законопроект можно внести изменения.
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