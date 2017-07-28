Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

Принятый законопроект также налагает санкции на Иран и Северную Корею

Сенат США проголосовал почти единогласно за введение новых санкций против России. Об этом сообщает CNN.



Принятый законопроект также налагает санкции на Иран и Северную Корею (КНДР). Сенаторы отдали 98 голосов за и двое высказались против. Теперь законопроект будет отправлен в Белый дом на стол к президенту США Дональду Трампу, чтобы он дал ему зеленый свет или наложил свое вето.



Если Трамп решит наложить вето, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в обеих палатах, чтобы преодолеть вето.



"США должны направить решительное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть атаки на нашу демократию", - сказал, выступая перед голосованием Сената, республиканец Джон Маккейн.

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.