Россия в ответ ввела санкции против американских дипломатов

Россия потребовала сократить число сотрудников в диппредставительствах США на территории РФ

Россия требует, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Об этом говорится в заявлении российского МИД.



"Предлагаем американской стороне до 1 сентября (2017 года, - ред.) привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек", - говорится в заявлении.

Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

26 июля Палата представителей Конгресса, а 28 июля и Сенат, поддержали введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Президент РФ Владимир Путин пригрозил ответными мерами.

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