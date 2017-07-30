Стрельба в турецком клубе: один погибший и трое раненых
Группа неизвестных злоумышленников открыли стрельбу в клубе в турецком Бодруме. Как сообщает Hurriyet Daily News, в результате нападения один человек погиб и трое ранены.
Погиб 22-летний мужчина.
На момент нападения в клубе находились до 400 человек.
Причина атаки неизвестна.
Министерство иностранных дел сообщило на своей странице в Twitter, что cреди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме нет граждан Украины.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате стрельбы в ночном клубе Grey в немецком Констанце погибли два человека, включаю убийцу, еще четверо ранены.
Мотивы нападавшего неясны, продолжается расследование.
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