USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Стрельба в турецком клубе: один погибший и трое раненых

30.07.2017 16:56
Злоумышленники открыли стрельбу в клубе в турецком Бодруме
Стрельба в турецком клубе: один погибший и трое раненых
Фото: EPA

Группа неизвестных злоумышленников открыли стрельбу в клубе в турецком Бодруме. Как сообщает Hurriyet Daily News, в результате нападения один человек погиб и трое ранены.

Погиб 22-летний мужчина.

На момент нападения в клубе находились до 400 человек.

Причина атаки неизвестна.

Министерство иностранных дел сообщило на своей странице в Twitter, что cреди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме нет граждан Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате стрельбы в ночном клубе Grey в немецком Констанце погибли два человека, включаю убийцу, еще четверо ранены.

Мотивы нападавшего неясны, продолжается расследование.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 