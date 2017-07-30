Стрельба в турецком клубе: один погибший и трое раненых

Злоумышленники открыли стрельбу в клубе в турецком Бодруме

Группа неизвестных злоумышленников открыли стрельбу в клубе в турецком Бодруме. Как сообщает Hurriyet Daily News, в результате нападения один человек погиб и трое ранены.

Погиб 22-летний мужчина.

На момент нападения в клубе находились до 400 человек.

Причина атаки неизвестна.



Министерство иностранных дел сообщило на своей странице в Twitter, что cреди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме нет граждан Украины.



Ранее сегодня сообщалось, что в результате стрельбы в ночном клубе Grey в немецком Констанце погибли два человека, включаю убийцу, еще четверо ранены.



Мотивы нападавшего неясны, продолжается расследование.

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