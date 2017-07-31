Госдепартамент отреагировал на решение РФ уволить 755 дипломатов

США считают решение России уволить дипломатов в США неуместным и оценивают, каким может быть ответ

Государственный департамент США выразил сожаление, что Россия решила отозвать более 700 дипломатов. Об этом сообщает AP.



"Это достойное сожаления и неуместное действие. Мы оцениваем влияние такого решения и как мы можем ответить на это. Пока у нас больше нет комментариев", - говорится в заявление Госдепартамента.



Россия вышлет из США 755 российских дипломатов в ответ на одобрение Сенатом США нового пакета санкций против РФ.