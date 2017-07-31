Госдепартамент отреагировал на решение РФ выслать 755 дипломатов
Государственный департамент США выразил сожаление, что Россия решила выслать более 700 американских дипломатов. Об этом сообщает AP.
"Это достойное сожаления и неуместное действие. Мы оцениваем влияние такого решения и как мы можем ответить на это. Пока у нас больше нет комментариев", - говорится в заявление Госдепартамента.
Кремль вышлет из РФ 755 американских дипломатов в ответ на одобрение Сенатом США нового пакета санкций против РФ.
РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.
28 июля Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Ровно такое число представителей российской дипмисии осталось в США после того, как 29 декабря 2016 года были высланы 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.
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