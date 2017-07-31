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Госдепартамент отреагировал на решение РФ выслать 755 дипломатов

31.07.2017 03:55
США считают решение России выслать дипломатов в США неуместным и оценивают, каким может быть ответ
Госдепартамент отреагировал на решение РФ выслать 755 дипломатов

Государственный департамент США выразил сожаление, что Россия решила выслать более 700 американских дипломатов. Об этом сообщает AP.

"Это достойное сожаления и неуместное действие. Мы оцениваем влияние такого решения и как мы можем ответить на это. Пока у нас больше нет комментариев", - говорится в заявление Госдепартамента. 

Кремль вышлет из РФ 755 американских дипломатов в ответ на одобрение Сенатом США нового пакета санкций против РФ. 

РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.

28 июля Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Ровно такое число представителей российской дипмисии осталось в США после того, как 29 декабря 2016 года были высланы 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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