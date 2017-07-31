Трамп и Абэ договорились о "конкретных действиях" против КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость принятия дополнительных мер в ситуации вокруг КНДР. Об этом глава японского правительства сообщил журналистам по итогам беседы в понедельник, 31 июля, передает Reuters.
По словам Абэ, усилия международного сообщества по поиску мирного решения северокорейской проблемы пока не принесли результатов на фоне односторонней эскалации со стороны Пхеньяна.
"Международное общество, в том числе Россия и Китай, должно серьезно относиться к этому и усиливать давление", - сказал японский премьер.
Абэ также отметил, что Токио и Вашингтон "предпримут шаги к конкретным действиям", но не стал вдаваться в подробности, о чем идет речь.
В правительстве Японии добавили, что лидеры двух стран не обсуждали ни возможные военные действия против режима Ким Чен Ына, ни то, что можно считать выходом Пхеньяна за пределы условной красной линии.
В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора говорится, что Трамп и Абэ "согласились, что Северная Корея представляет серьезную и растущую прямую угрозу для США, Японии, Южной Кореи и других близлежащих и далеких стран".
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Согласно сообщению, Трамп также подтвердил "твердое обязательство" Вашингтона защитить Японию и Южную Корею от любой атаки, "используя весь спектр возможностей Штатов".
Главный секретарь японского Кабмина Ёсихидэ Суга после разговора двух лидеров отметил, что Токио намерен призвать вовлеченные в ситуацию страны, включая США, Южную Корею, РФ и Китай, а также ООН, "взять на себя дополнительные обязанности и предпринять действия для усиления давления" на КНДР.
30 июля 2017 года сообщалось, что США потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с новым испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.
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