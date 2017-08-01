Грибаускайте: РФ может использовать Белорусскую АЭС как оружие

Стройплощадка атомной электространции расположена недалеко от белорусско-литовской границы - всего в 50 км от Вильнюса

Государство-агрессор Российская Федерация может использовать будущую Белорусскую АЭС, которая строится в Островце недалеко от границы с Литвой, как неконвенциональное оружие. Об этом президент страны Даля Грибаускайте рассказала на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом, пишет пресс-служба литовского лидера.

"...Демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы - строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие", - говорится в сообщении.

По словам Грибаускайте, роль США в региональном энергетическом секторе в условиях новых угроз приобретает стратегическое значение.

"Решение США о санкциях в отношении России, охватывающих и энергетические проекты - это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", - подчеркнула она.

Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.

Островец на карте региона:





В 2010 году министерство окружающей среды Литвы распространило официальную позицию по отношению к Белорусской АЭС: "Требования международной конвенции Эспоо не соблюдены, не завершены исследования воздействия на окружающую среду обеих запланированных АЭС в Беларуси и Калининградской области".

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