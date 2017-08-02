В США назначили нового директора Федерального бюро расследований

Новым директором стал Кристофер Рэй, который выступал за спецрасследование вмешательства России в американские выборы

В США Сенат утвердил на должность нового директора ФБР бывшего служащего министерства юстиции Кристофера Рэя. Об этом сообщают ABC News.



После отставки прошлого директора бюро Джеймса Коми прошло около трех месяцев.

За Рэя проголосовали 92 сенатора, пятеро выступили против.



Ранее Рэй говорил, что "склонен поддерживать" специальное расследование о вмешательстве России в выборы в США. Он не согласился с президентом Трампом, что расследование о возможном вмешательстве РФ - "охота на ведьм".

"Кто думает, что я буду пропускать удары как директор ФБР, плохо меня знает", - отмечал он.

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