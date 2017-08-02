В Reuters подсчитали потери российских военных в Сирии за 2017-й

Статистика агентства составлена по сообщениям от семей и друзей убитых, а также по данным от чиновников на местах

В Сирии с начала 2017 года погибли 40 российских военнослужащих, хотя Минобороны РФ говорит только о десяти убитых. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство ведет подсчеты, учитывая сообщения от семей и друзей погибших россиян и данные от местных чиновников. По их данным, из 40 убитых 21 человек - контрактники, а 17 человек были солдатами. Статус еще двоих остается неизвестным.

Число погибших за семь месяцев военной кампании свидетельствует о значительном росте скорости потерь в Сирии, так как за предыдущие 15 месяцев погибли всего 36 российских военных и подрядчиков.

Данные могут быть занижены, поскольку командиры поощряют семьи погибших молчать. Об этом рассказали на условиях анонимности родственники и друзья нескольких погибших в Сирии россиян.

Еще в марте 2017 года агентство Reuters сообщало, что ограниченный контингент российских войск в Сирии с конца января 2017 года потерял убитыми втрое больше солдат, чем об этом сообщали официальные представители военного руководства в Кремле.

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